Belgische beloftenkampioene veldrijden Axelle Bellaert in de bloemetjes gezet in het gemeentehuis Siebe De Voogt

18 januari 2019

11u18 0 Jabbeke Axelle Bellaert (21) uit Stalhille is donderdagavond gehuldigd in het gemeentehuis van Jabbeke. De veldrijdster pakte vorig weekend de Belgische titel bij de beloften.

Het wielertalent lijkt in de Jabbeekse lucht te zitten. Nadat Nicky Degrendele uit Varsenare zich vorig jaar tot Europees kampioene in de keirin kroonde, werd Axelle Bellaert uit Stalhille zaterdag Belgisch kampioene veldrijden bij de beloften in Kruibeke. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om de jonge veldrijdster te ontvangen op het gemeentehuis. Donderdagavond werd Axelle in de bloemetjes gezet door onder meer burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) en schepen van Sport Geert Depree (CD&V). De huldiging lokte heel wat volk naar de raadszaal. Samen met Axelle en haar familie klinkten de aanwezigen op haar Belgische titel.