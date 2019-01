Bejaarde fietser (77) komt ten val in Gistelsteenweg Siebe De Voogt

07 januari 2019

10u28 0

In de Gistelsteenweg in Jabbeke is een 77-jarige man uit Jabbeke zondagnamiddag omstreeks 15.30 uur ten val gekomen met z’n fiets. Wat aan de oorzaak lag van zijn val, is niet duidelijk. Volgens de politie Kouter waren er geen voertuigen bij het ongeval betrokken. De bejaarde man liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Damiaan in Oostende.