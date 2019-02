Bedrijf en appartement langs Gistelsteenweg krijgen inbrekers over de vloer Siebe De Voogt

19 februari 2019

15u33 0 Jabbeke In de Gistelsteenweg in Jabbeke werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een bedrijf en appartement. De politie Kouter is een onderzoek gestart.

De inbraak in het bedrijf werd dinsdagmorgen even na 8 uur vastgesteld. De daders hadden aan de achterzijde een raam geforceerd van één van de burelen en de benedenverdieping volledig doorzocht. Ze namen computerapparatuur en een koffiezetapparaat mee. Even verderop langs de Gistelsteenweg sloegen dieven toe in een appartement. Ze braken er een schuifraam op de eerste verdieping open en namen de vlucht met een kruisbeeld. De politie Kouter is een onderzoek gestart. Van de daders is voorlopig geen spoor.