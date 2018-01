Auto ligt op zijkant net naast gracht 02u44 0 Foto JVM De Volkswagen Golf belandde ei zo na in het water.

Een Volkswagen Golf is gisterenmiddag op zijn zijkant beland langs de E40 in Jabbeke, ter hoogte van de afrit in de richting van de kust.





De VW ging vermoedelijk door watergladheid van de snelweg. De bestuurder raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er was nauwelijks verkeershinder, aangezien de wagen op de pechstrook lag. Wel belandde de auto ei zo na in een gracht. (JHM)