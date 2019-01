Atletiekvereniging Jabbeke zet medaillewinnaars van het voorbije jaar in de bloemetjes Siebe De Voogt

22 januari 2019

14u44 0 Jabbeke De Atletiekvereniging Jabbeke heeft onlangs al haar leden in de bloemetjes gezet, die het voorbije jaar een podium behaalden op een kampioenschap.

Naar jaarlijkse traditie kwamen alle atleten en sympathisanten van AV Jabbeke samen in zaal Sarkoheem in Zerkegem om te klinken op het nieuwe jaar. Alle leden die in 2018 een medaille behaalden op een kampioenschap werden tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd. Vooral de prestaties van Robbe Dejonghe, Willem Renders en Kirsten Thaens sprongen daarbij in het oog. Zij werden respectievelijk Belgisch kampioen in het verspringen en het veldlopen en derde in het speerwerpen. De trainingen van AV Jabbeke vinden op woensdag en vrijdag plaats op de piste van het Bogaertstadion. Op 29 mei organiseert de club haar jaarlijkse Permekeloop.