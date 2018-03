Animatoren gezocht voor Speelkriebels in paasvakantie 26 maart 2018

02u36 0

De gemeente Jabbeke is nog op zoek naar een tiental enthousiaste animatoren voor de vakantiewerking Speelkriebels in de paasvakantie.





Wie minstens 16 jaar is en een week lang kinderen van 2,5 tot 12 jaar wil entertainen, kan zich inschrijven op www.jabbeke.be. Ook voor de zomervakantie worden nog veel animatoren gezocht. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de dienst Buitenschoolse Kinderopvang op het nummer 050/81.01.72 of via ibo@jabbeke.be. (SDVO)