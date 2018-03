Animatietekenen in bib 16 maart 2018

Inge Daveloose, professional in de wereld van de animatiefilms, geeft op 3 en 4 april twee sessies animatietekenen in de bibliotheek van Jabbeke. Deelnemers mogen onder de deskundige leiding van Daveloose hun eigen interpretatie uitwerken van de animatiefilm 'Erneste en Célestine'. Meer info en inschrijvingen: 050/81.01.60 of bibliotheek@jabbeke.be. (SDVO)