André en Anna vieren diamanten jubileum 01 juni 2018

In Salons De Notter in Zedelgem vierden André Logghe en Anna Sanders onlangs hun diamanten huwelijksjubileum. André (83 jaar), geboren in Jabbeke, en Anna (80 jaar), afkomstig van Aartrijke, leerden elkaar kennen op de kermis in Aartrijke. Ze stapten in het huwelijksbootje op 29 april 1958. André werkte meer dan 20 jaar bij stad Brugge. Anna werkte thuis op de boerderij en zorgde voor het huishouden. André en Anna kregen vijf kinderen - Patriek, Carine, Nancy, Els en Andy - en zes kleinkinderen: Kevin, Sophie, Davy, Emely, Kyara en Kyani. André en Anna gaan dagelijks op uitstap naar een tearoom voor hun kopje koffie.





(COGHE)