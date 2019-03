Andere naam, maar zelfde concept: opnieuw zomerbar Verde Lounge langs Krauwersstraat Siebe De Voogt

18 maart 2019

14u06 0 Jabbeke Voor het derde jaar op rij krijgt Jabbeke een trendy zomerbar langs de Krauwersstraat. De voormalige Verdebar heet voortaan Verde Lounge, maar Valerie Finaut en Kurt Quicke veranderden verder niets aan het concept. “Al zetten we nóg meer in op evenementen”, zeggen ze.

De aanloop naar de opening van Verde Lounge werd zaterdagavond opnieuw ingezet met een spetterende 90’s party in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. In een mum van tijd was het evenement met DJ Wout als headliner uitverkocht. “Het was inderdaad een overdonderend succes”, zeggen initiatiefnemers Valerie Finaut en Kurt Quicke. Zij zijn ook komende zomer de drijvende krachten achter de zomerbar langs de Krauwersstraat, die dit jaar een gloednieuwe naam kreeg. “Verder houden we ons aan het concept: een trendy zomerbar voor elke leeftijd. Jong en oud zullen opnieuw bij ons terecht kunnen. Wél zetten we nog meer in op evenementen. Het is de bedoeling om elke week enkele DJ’s naar onze zomerbar te lokken. Daarnaast organiseren we al een “Lazy Sunday” en “Single Night”.

De Verde Lounge heeft voortaan ook een eigen VIP-formule. Wie een bedrijfs-, vrijgezellen- of verjaardagsfeestje wil organiseren, kan een eigen ruimte reserveren met eigen barman en aangepast arrangement. De opening van de zomerbar staat dit jaar op vrijdag 31 mei gepland. Kurt en Valerie gaan door tot zaterdag 17 augustus. “Wie interesse heeft om ons team te versterken, mag steeds een mailtje sturen naar info@verdelounge.be.” De Verde Lounge zal op vrijdag geopend zijn van 16 tot 3 uur. Op zaterdag opent de zomerbar tussen 16 en 3 uur en op zondag tussen 14 tot 23 uur. Via de Facebook- of Instagrampagina van Verde Lounge blijft u op de hoogte van alle evenementen.