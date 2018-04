Amper overtreders bij controle langs Gistelsteenweg 24 april 2018

Een grootschalige verkeerscontrole langs de Gistelsteenweg in Jabbeke heeft gisterenvoormiddag goede resultaten opgeleverd. Amper 6 van de 1.979 gecontroleerde bestuurders reden sneller dan de toegelaten 70 per uur. Dat is nog geen 0,5 procent.





Naast de snelheidscontroles nam de politie Kouter in totaal ook 48 ademtesten af. Een 48-jarige man uit Jabbeke legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren.





Verder moesten enkele bestuurders meteen een boete betalen voor gsm'en achter het stuur, het niet dragen van hun gordel of het niet in orde zijn met hun boorddocumenten. (SDVO)