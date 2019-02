Amateurmotorcrosser loopt schaafwonden op na aanrijding met wagen: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Siebe De Voogt

27 februari 2019

20u54 0 Jabbeke Amateurmotorcrosser Jérôme Biets (30) uit Jabbeke is maandagnamiddag langs de Expressweg met zijn koersfiets gevallen na een aanrijding met een wagen. De bestuurder reed na het ongeval gewoon weg. Jérôme wil hem of haar graag vinden. “Het zijn nu gelukkig maar schaafwonden, maar ik kon evengoed op mijn hoofd gevallen zijn”, zegt hij.

Jérôme Biets (30) uit Jabbeke was maandagnamiddag op weg naar huis na een tochtje met zijn koersfiets. De man is amateurcrosser en herstelt nog steeds van een sleutelbeenbreuk die hij in november opliep. “Fietsen is de beste training die ik momenteel kan hebben”, vertelt Jérôme. De man had echter nooit kunnen denken dat zijn trainingstochtje zo’n afloop zou kennen. “Ik was via Middelkerke en De Haan gereden en reed omstreeks 14 uur terug naar huis langs de Expressweg. Ter hoogte van de Spanjaardstraat kruiste een witte Opel Corsa de baan om richting Stalhille te rijden. De bestuurder moet me niet opgemerkt hebben, want sneed me gewoon de pas af. Ik probeerde nog uit te wijken, maar dat lukte niet meer. Ik reed frontaal op de achterkant van de wagen. Die chauffeur moet de klap zeker gevoeld hebben, maar reed gewoon verder.”

Schaafwonden

Jérôme smakte hard tegen het asfalt en liep schaafwonden op aan zijn arm, heup, knie en scheenbeen. “Mijn knie zit ook gezwollen. Ik was nog aan het herstellen van een sleutelbeenbreuk die ik tijdens het motorcrossen opliep. Die breuk heelde maar heel moeilijk. Gelukkig heeft mijn val die breuk op het eerste zicht niet nog erger gemaakt. In maart moet ik naar de dokter voor een laatste controle. Hopelijk zal er dan ook geen extra letsel meer aan het licht komen.” De Jabbekenaar wil de bestuurder van de witte Opel Corsa graag identificeren. Hij deed ook op zijn Facebookpagina al een oproep naar eventuele getuigen.

Opel Corsa

“Bij het ongeval zelf waren volgens mij geen mensen in de buurt. Een bestuurder stopte kort nadien, maar zag de botsing zelf niet gebeuren. Wie weet hebben mensen die Opel Corsa echter in de buurt zien rondrijden? Eerst zouden we geen klacht indienen bij de politie, maar vrienden overhaalden ons dat wel te doen. Uiteindelijk hoop ik ergens nog dat de bestuurder zich zelf kenbaar maakt. Ik heb dan wel schaafwonden opgelopen, maar dit had evengoed veel erger kunnen aflopen. Stel je maar eens voor dat ik op m’n hoofd was gevallen. Ik mag er niet aan denken.”