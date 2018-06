Alles over suiker tijdens voordracht in Swaenenburg 12 juni 2018

De KVLV Stalhille organiseert donderdag om 13.30 uur in zaal Swaenenburg een informatiesessie rond suiker.





Hoewel veel verhalen bestaan over de negatieve invloed van suiker op onze gezondheid, is lang niet alles wetenschappelijk bewezen. Liesbeth Mattart zet tijdens haar voordracht 'De Zoete Zonde' de belangrijkste vragen en antwoorden rond suiker en suikervervangers op een rijtje. (SDVO)