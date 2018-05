Action opent eind 2019 langs Gistelsteenweg 23 mei 2018

De populaire budgetwinkelketen Action opent normaal eind volgend jaar een vestiging langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Het nieuwe filiaal zou op de terreinen komen waar momenteel Mister CarWash en tankstation Vuylsteke gevestigd zijn. "Een bouwvergunning is nog niet aangevraagd", benadrukt de Jabbeekse burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V). "Wij gaven enige tijd geleden al aan dat we geen problemen hadden met Action. De winkel komt de leefbaarheid in de gemeente ten goede én brengt werkgelegenheid. Voorwaarde om een bouwvergunning te verlenen, is wel dat er parkeerplaatsen op het privéterrein zijn. De Gistelsteenweg is een drukke verbindingsweg en daarlangs parkeren is uit den boze. In de plannen zouden alvast 65 parkeerplaatsen komen naast het filiaal." Action heeft al vestigingen in onder meer Oostkamp, Brugge en Oostende. De regio rond Jabbeke was voor de Nederlandse keten nog een 'blind spot'. (SDVO)