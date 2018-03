Aanplanting geboortebomen uitgesteld door vrieskou 02 maart 2018

De aanplanting van geboortebomen, die normaal morgen zou plaatsvinden, gaat niet door omwille van de vrieskou. Door het barre weer kan de boomkweker geen bomen ontginnen en leveren. De actie van de Gezinsbond en de gemeente Jabbeke - voor alle kinderen die in 2016 werden geboren - wordt verplaatst naar zaterdag 10 maart. Ze vindt plaats op dezelfde locatie in de Krauwerstraat, bereikbaar via de parking van het Bogaertstadion.





Alle inschrijvingen blijven geldig. Ouders die zich kunnen vrijmaken op de nieuwe datum, kunnen zich alsnog inschrijven via gemeentehuis@jabbeke.be. (SDVO)