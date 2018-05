850 meter gereden met trucker op motorkap: 2 jaar cel 23 mei 2018

Een 52-jarige man uit Jabbeke is veroordeeld tot 2 jaar cel wegens een verregaande vorm van agressie. Op 10 september vorig jaar ging F.P. tanken in het Totaltankstation van de E40 in Jabbeke. Ook een Duitse trucker stond er geparkeerd. Toen die uit de shop kwam, zag hij hoe de 16-jarige dochter van de Jabbekenaar, die een verstandelijke handicap heeft, aan het prutsen was aan de kunststoffen kappen van de mistlichten van de truck. Hij wou verhaal halen en stapte richting de Fiat van de man uit Jabbeke. Op dat moment gaf de vijftiger gas en schepte hij de vrachtwagenchauffeur op. Die kon niet anders dan zich vastklampen. De dollemansrit eindigde 850 meter verder toen de trucker aan de rotonde van de motorkap vloog en in de berm belandde. Een getuige zag alles gebeuren, noteerde de nummerplaat en belde de politie. F.P. ontkende alles. De man werd voor het geweld nu veroordeeld tot 2 jaar cel.





Die straf is zwaarder dan normaal, omdat de man de feiten pleegde terwijl zijn minderjarige dochter bij hem was. (JHM)