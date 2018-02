66 bestuurders te snel 03 februari 2018

Op de Aartrijksesteenweg in Jabbeke heeft de politie donderdag een snelheidscontrole gehouden, waarbij in totaal 382 voertuigen werden tegengehouden. 66 bestuurders reden te snel en krijgen een bekeuring in de bus. (JHM)