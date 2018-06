28 bestuurders krijgen boete 06 juni 2018

De politie Kouter heeft gisterennamiddag tussen 13.30 en 16.30 uur snelheidscontroles uitgevoerd langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. Bestuurders die sneller reden dan de toegelaten 70 per uur werden onderschept en kregen een boete mee naar huis. In totaal werden 1.106 voertuigen gecontroleerd. Amper 28 bestuurders, of 2,5 procent, reed te snel. De politie nam daarnaast ook 43 ademtesten af. Niemand had te veel gedronken. (SDVO)