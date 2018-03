2 procent te snel in werfzone E40 14 maart 2018

De federale wegpolitie, verkeerspost Jabbeke, heeft gisteren tussen 9 en 14 uur snelheidscontroles uitgevoerd in de werfzone op de E40 richting kust. Ter hoogte van Jabbeke worden de vangrails vervangen, waardoor de snelheid plaatselijk beperkt is tot 90 en 70 per uur. In totaal werden 5.322 voertuigen gecontroleerd. 122 bestuurders, of 2 procent, reed te snel. 14 bestuurders werden onderschept door motards. 9 buitenlanders onder hen moesten onmiddellijk een boete van minimaal 119 euro betalen. Het rijbewijs van de vijf Belgen werd voor 15 dagen ingetrokken. Nog tot het einde van de werken zal de wegpolitie geregeld controles uitvoeren. (SDVO)