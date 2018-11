15 rijverboden voor overdreven snelheid in werfzone E40 30 november 2018

Vijftien bestuurders moesten zich dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank verantwoorden voor een snelheidsovertreding op de E40 in Jabbeke.





Op 6 maart was de snelheid er richting kust beperkt tot 70 kilometer per uur door werken. Heel wat bestuurders hielden zich niet aan de limiet en reden te snel. Zelfs de federale wegpolitie trok aan de alarmbel. Het parket besliste alle chauffeurs die meer dan 110 kilometer per uur lieten optekenen voor de rechter te brengen. De anderen kregen een minnelijke schikking toegestuurd. Eén bestuurder werd geflitst aan 127 kilometer per uur en gaf z'n fout voor de rechter ruiterlijk toe. De man kreeg 15 dagen rijverbod en 912 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk. Een vastgoedmakelaar reed dan weer 118 kilometer per uur. "Hij doet 50.000 kilometer per jaar en had niet helemaal door dat hij maar 70 mocht", pleitte z'n advocaat. Ook zijn cliënt werd veroordeeld tot 15 dagen rijverbod. (SDVO)