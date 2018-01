"Ze plunderden zelfs de koelkast" INBREKERS ZOEKEN JUWELEN IN 10 WONINGEN, MAAR BLIJKEN OOK ERG HONGERIG SIEBE DE VOOGT

20 januari 2018

02u35 0 Jabbeke Inbrekers hebben donderdagavond en -nacht op tien plaatsen toegeslagen in de buurt van de Kerkebeekstraat in Varsenare. De daders waren vooral op zoek naar juwelen en bleken echte lefgozers. "Ze namen zelfs de tijd om mijn koelkast te plunderen en een hapje te eten in mijn keuken", vertelt Hubert Vuylsteke (53).

In totaal stelde de politie Kouter tien feiten vast. In de Kerkebeekstraat zelf werd ingebroken in vier woningen en verder vonden ook inbraken plaats in de Kapelrie, Schoolstraat, Zandwege, Bunderhoek en iets verderop in de Dorpsstraat in Jabbeke. Hubert Vuylsteke (53) uit de Kerkebeekstraat verliet zijn woning donderdagavond even na 19 uur. Bij zijn thuiskomst om 22.15 uur lag binnen alles overhoop. "Ik zag van buitenaf dat een rolluik naar beneden was, terwijl ik dat zelf niet had gedaan. Ik heb een hamer genomen en ben langs achteren gaan kijken. De vogels waren al gaan vliegen."





De inbrekers braken het schuifraam aan de achterkant van de woning open met een koevoet en doorzochten alle kamers. "Gelukkig werd er enkel een gouden kettinkje gestolen", zegt Hubert. "De schade zal uiteindelijk nog de grootste kost zijn. Ik woon hier sinds 1988 en het is de eerste keer dat ik inbrekers over vloer krijg. Het is ongelooflijk hoeveel lef ze hebben gehad. Ze namen de tijd om mijn koelkast te plunderen en een hapje te eten in mijn keuken. Ze dronken een fles spuitwater leeg, aten een stuk chocolade en verorberden zelfs salami en andere aperitiefhapjes. Het labo kwam al ter plaatse en hoopt DNA te vinden op de waterfles. De daders droegen zeker handschoenen, want vingerafdrukken lieten ze niet achter."





Trouwring en verlovingsring

Ook even verderop bij het gezin Vandenbussche-Deprez bleken de inbrekers erg hongerig te zijn. "Hier aten ze met een groot keukenmes een stuk paté op", vertelt de vrouw des huizes. "Wij waren bij vrienden Nieuwjaar gaan vieren. Toen we rond 20.30 uur thuiskwamen, stond ons schuifraam open. Alle kasten waren doorzocht, tot in de slaapkamer toe. We hadden vroeger een bakkerij en hadden nog een oude kassa in onze kleerkast staan. Zelfs die braken ze open." Uiteindelijk namen de inbrekers de vlucht met vijf gouden ringen. "Het gaat onder meer om de trouwring en verlovingsring van mijn man. Ook de ring die hij erfde van zijn vader is verdwenen." Het labo van de federale politie ging gisterenvoormiddag overal sporen opnemen. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart.