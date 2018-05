"Wat de perfecte pint maakt? Geen idee. Ik drink zelf niet" De bekendste cafébazin van de provincie sluit haar typische dorpskroeg CHRISTOPHE DECONINCK

26 mei 2018

02u26 2 Jabbeke Die typische dorpskroegen: waar je er een halve eeuw geleden nog tientallen van had, beginnen ze nu echt een zeldzaamheid te worden. Ook Marie-Jeanne Depré (72) van café De Tijger - iedereen kent het als 'Bij Marie-Jeanne' - heeft gisteren haar laatste pinten geschonken. Na 58 jaar onafgebroken achter haar toog gaat de bulldozer begin juni over haar zaak.

Marie-Jeanne Depré moet zowat de bekendste cafébazin van West-Vlaanderen zijn. En dus trokken we graag naar haar kroeg in de Dorpsstraat voor een laatste toogbabbel. Muziek speelt er nooit, de pinten komen recht uit de bak en het behang komt naar beneden - haar café had zo de inspiratie kunnen leveren voor een nummer van Johny Turbo. "Maar het is hier toch zo gezellig, mijnheer", klinkt het bij de klanten. Alsof de tijd er is blijven stilstaan, al is het moment nu echt wel gekomen om de flesopener na 58 jaar weer aan de haak te hangen. "Mijn grootouders hadden hier al een café in 1901", klinkt het. "Mijn moeder heeft De Tijger overgenomen en na haar was het mijn beurt. Ik ben maar tot mijn 14de naar school gegaan en heb nooit iets anders gedaan dan een café openhouden. Maar mijn man is enkele jaren geleden heengegaan en nu ook een renovatie steeds dringender wordt, heb ik besloten om het gebouw te verkopen aan een projectontwikkelaar. Die zal hier appartementen bouwen, waarvan ik er zelf eentje zal betrekken."





Je hebt twee zonen. Was de kans op een opvolger groter geweest met een dochter?

"Dat kan ik toch niet weten? (lichtjes verbolgen) Mijn jongste zoon heb ik verloren in een ongeval. Zijn broer is schrijnwerker en die heeft werk genoeg. Mijn café is trouwens tot op de draad versleten. Ik wil voorkomen dat ik noodgedwongen moet sluiten omdat het onbewoonbaar verklaard wordt."





Waarom heb je het interieur in al die jaren eigenlijk nooit een opknapbeurt gegeven?

"Een mens is altijd bezig, hé. Als ik had willen behangen of zo, dan had ik de deuren een tijdlang moeten sluiten. Ik heb gewoon altijd verder gedaan. In tegenstelling tot veel andere cafés, die eigendom zijn van een brouwer, ben ik altijd mijn eigen baas geweest. Ik was vrij om te doen en laten wat ik wil. Hier staat bijvoorbeeld nog altijd geen tapkraan, gewoon omdat ik het een heel gedoe vind om telkens een nieuw vat aan te sluiten."





Het valt inderdaad op dat er vooral rechtstreeks uit de flesjes gedronken wordt. Nooit last gehad aan je polsen van al die pintjes te openen?

"Ja, jongetje toch, wat vraag je me nu? Ik zal wel goeie polsen hebben, zeker? Ik ben nooit echt ziek geweest, maar (wijst naar de kraaknette vloer, red.) vooral het vele schrobben doet me nu de das om. Daardoor heb ik veel last aan mijn rug, wat het steeds moeilijker maakt. Ik zal blij zijn wanneer ik binnenkort alleen nog mijn appartementje zal moeten kuisen."





Hier zit vooral een ouder publiek op weekdagen, maar ook de jonge gasten komen hier op vrijdagavond hun 'potten pakken'. Hoe bouw je zo'n trouw cliënteel op?

"Respect tonen voor de mensen, dan krijg je dat ook van hen terug. Er wandelen hier af en toe ook 'curieuzeneuzen' binnen, maar daar stoor ik mij niet aan. Hier zijn indertijd veel bekende wielrenners geweest en de mensen van Focus kwamen ook vaak langs toen hun studio nog in Jabbeke stond. Iedereen was hier welkom. Hier zijn 'de gendarmes' trouwens bijna nooit over de vloer moeten komen om problemen op te lossen. In al die jaren is hier heel zelden gevochten. Maar zowel voor mij als voor bepaalde vaste klanten die hier al van kindsbeen af over de vloer komen, zal het toch raar aanvoelen wanneer het café er plots niet meer is."





Ben je niet bang dat je je klanten te hard zal missen? Dat je in een zwart gat zult vallen?

"Natuurlijk wel. Het zal een hele ommezwaai zijn voor mij, maar de tijden veranderen en wij moeten mee. Ik zal het op me af moeten laten komen. Ik zal moeten zien hoe ik m'n dagen zal vullen - hobby's heb ik nooit gehad, ik ben geen fervente fietser en ik ben nog nooit op reis geweest. Stel dat ik me zou willen bezighouden met handwerk, dan zal ik dat allemaal nog moeten leren. (zucht) Tijd brengt raad. Maar ik heb intussen al beslist om toch, voor de eerste keer in mijn leven, op reis te gaan. Op het moment dat het café wordt afgebroken. Want dat zou ik niet kunnen aanzien, mijn geliefde café dat tegen de grond gaat...."





Toch nog even de ultieme vraag: wat is het geheim van de perfecte pint?

"Geen idee eigenlijk, want ik heb zelf nooit een druppel alcohol gedronken. Geen enkele keer gezondigd. Maar de perfecte pint? Niet te warm en niet te koud, vermoed ik. De prijs daarentegen, die is voor mij veel belangrijker, doorslaggevend zelfs. Ik heb tot op vandaag altijd slechts 1,20 euro voor een gewone pint gevraagd, en 2 euro voor bepaalde andere bieren, de ' speciallekes'. Dat vind ik belangrijk. Met café houden heb ik geen straten kunnen kopen, maar ik heb mijn brood verdiend. Ik vind ook gewoon dat het zo moet: altijd eerlijk zijn met de mensen, dat waarderen ze."