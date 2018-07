'Toeren tussen boeren' 10 juli 2018

Nog heel de zomer kunnen inwoners van Jabbeke en ver daarbuiten genieten van de fietszoektocht 'Toeren tussen boeren'. De route werd samengesteld in het kader van de campagne 'Ga lekker lokaal' en is bedoeld om de producten van lokale boeren te promoten. De fietszoektocht is volledig gratis en kan digitaal verkregen worden door een mailtje te sturen naar gemeentehuis@jabbeke.be. (SDVO)