"Terug naar basis met grootmoeders keuken" RECHTERHAND VAN STERRENCHEF GEERT VAN HECKE OPENT EIGEN RESTAURANT SIEBE DE VOOGT

28 augustus 2018

02u32 0 Jabbeke De rechterhand van sterrenchef Geert Van Hecke opent begin volgend jaar zijn eigen restaurant in Varsenare. Pieter Seynaeve (25) en z'n vrouw Tatiana Michiels (28) willen in Brasserie Fiston het product opnieuw centraal zetten. "Voor zalfjes en bloemetjes is er bij ons geen plaats."

Zes jaar lang werkte Pieter Seynaeve (25) onder de vleugels van chef Geert Van Hecke: eerst in driesterrenzaak De Karmeliet en sinds een jaar in opvolger Zet'joe. Begin volgend jaar verlaat Pieter het nest en begint hij samen met z'n vrouw Tatiana Michiels (28) een eigen zaak langs de Gistelsteenweg in Varsenare.





"In Brasserie Fiston willen we afstappen van de sterrenwereld", zegt de twintiger. "Ik wil met mijn keuken teruggaan naar de essentie van het eten. Tegenwoordig gaat de aandacht in restaurants te veel naar garnering en versiering van de borden. Het product komt bij ons centraal te staan. Voor zalfjes en bloemetjes zal er geen plaats zijn. In Brasserie Fiston bieden we de mensen een verzorgde keuken aan op grootmoeders wijze. 70 procent daarvan zal bestaan uit Vlaams-Franse gerechten. Op de rest van de kaart komen gerechten uit de wereldkeuken."





Pieter en Tatiana gaan in hun zaak voor een modern en strak interieur.





"Zonder dat de gezelligheid daarbij verloren gaat. De gasten moeten bij ons op hun gemak zitten. We voorzien een grote bar waar de muziek, net als achteraan in de zaak, wat luider zal staan. Op die plaats komen halfhoge tafels waar de mensen in een losse sfeer kunnen eten." Naast het eten krijgt ook de wijn een centrale plaats in het restaurant.





Wijnkamers

"We hebben plaats voor twee gekoelde wijnkamers. Eén daarvan zal volledig opgetrokken zijn in glas en moet dé eyecatcher van onze zaak worden. We kunnen er 1.800 wijnen kwijt. Het is onze bedoeling om de flessen lang genoeg te laten liggen. Nu wordt de wijn in veel restaurants immers nog té jong uitgedronken."





Een eigen zaak beginnen was voor Pieter altijd al een kinderdroom. "Ik sta al van jongs af aan in de keuken. Ik volgde mijn opleiding aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, deed stages in binnen- en buitenland en ging daarna meteen in De Karmeliet aan de slag."





Als alles volgens plan verloopt, moet Brasserie Fiston in januari de deuren kunnen openen.





"We hebben de voormalige elektrowinkel volledig gestript. Nu moet alles nog heropgebouwd worden. Achteraan komt een zongericht terras en een parking met plaats voor 25 wagens. Er is nog heel wat werk, maar we komen er wel."





Pieter en Tatiana zijn nog op zoek naar zaal- en keukenmedewerkers voor in hun nieuwe zaak. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via info@brasserie-fiston.be.