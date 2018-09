"Parking E40 sluiten is paniekvoetbal" BESLISSING BURGEMEESTER OOGST KRITIEK BIJ N-VA EN TRANSPORTBOND MATHIAS MARIËN

01 september 2018

02u27 0 Jabbeke De beslissing van burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) om de snelwegparking te sluiten, stuit op kritiek van N-VA Jabbeke en de transportvakbond. "Met de hete adem van de kiezer in de nek voert CD&V nu een steekvlampolitiek", zegt fractieleider Geert Orble.

Het verhaal is inmiddels bekend: na een schietpartij eerder deze week vlak bij de snelwegparking in Jabbeke, besloot burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) op eigen initiatief de parking de komende maanden 's nachts te sluiten. "Het incident was voor mij de druppel", zegt Vanhessche. "Zeker omdat 's avonds alweer even veel transmigranten in het centrum rondliepen. Onder de inwoners heerste al een onveiligheidsgevoel en nu er wapens in het spel zijn, is dat er niet beter op geworden. Ik kan dus niet anders dan deze beslissing te nemen." Een beslissing die op veel begrip en respect van de lokale bevolking kan rekenen, maar bij N-VA Jabbeke nu in het verkeerde keelgat schiet.





Steekvlampolitiek

Volgens de partij heeft de meerderheid jarenlang niets gedaan om het probleem met transmigranten aan te pakken. "Met de hete adem van de kiezer in de nek voert CD&V nu een steekvlampolitiek", zegt fractieleider Geert Orble. "Bovendien kwam de sluiting er hoe dan ook aan. Vorige maand kondigde minister Weyts aan dat de parking ging sluiten na het voltooien van de uitbreidingswerken in Westkerke. Die zijn begonnen op 20 augustus en zullen binnen enkele dagen afgerond zijn, waarna de parking van Jabbeke sowieso 's nachts ging sluiten. De stoere beslissing van de burgemeester lijkt dus alleen maar voor de tribunes genomen te zijn." Ook transportvakbond BTB-ABVV stelt zich vragen bij het sluiten van de parking. "Vrachtwagenchauffeurs hebben veilige parkings nodig, waar ze hun verplichte rust kunnen nemen", klinkt het.





Bottlenecks

"We hebben geen nood aan paniekvoetbal. Door de sluiting van de snelwegparkings ontstaan er nu bottlenecks op de resterende parkings en parkeren meer en meer vrachtwagens op de in- en uitritten", zegt BTB-voorzitter Frank Moreels. "Dat is uiteraard helemaal niet veilig." De vakbond roept minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en meer middelen in te zetten.





Overleg

De minister zal zo snel mogelijk alle burgemeesters van gemeenten uitnodigen die op hun grondgebied een snelwegparking hebben. Hij wil de problemen op de parkings in kaart brengen, maar ook tekst en uitleg geven bij de initiatieven van de federale overheid om de problemen met transmigranten op die parkings aan te pakken. "Het kan alvast niet de bedoeling zijn zomaar parkings te sluiten", zegt Jambon.