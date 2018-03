"Onze dochter krijgt eindelijk wat ze verdient" BAANWIELRENSTER NICKY DEGRENDELE GEHULDIGD NA WERELDTITEL SIEBE DE VOOGT

09 maart 2018

02u38 0 Jabbeke De storm is wat gaan liggen ten huize Degrendele in Varsenare. Afgelopen weekend haalde dochter Nicky (21) haar eerste wereldtitel bij de profs op het WK baanwielrennen. Haar ouders Michelle en Jochen zakten met familie en vrienden mee af naar Apeldoorn, terwijl haar broer Björn zijn zus steunde vanop een marineschip. Gisterenavond zette de gemeente haar wereldkampioene in de bloemetjes.

De voorbije dagen waren bijzonder hectisch voor Nicky Degrendele (21) en haar gezin. De Varsenaarse werd zondagnamiddag in een beklijvende finale wereldkampioene keirin (sprint, nvdr.) op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Hoewel Nicky al eerder wereldkampioene werd bij de juniores, bleef ze de voorbije jaren in de schaduw staan van vrouwen als Jolien D'hoore en Lotte Kopecky.





Goed gevoel

"Ik had de hoop al wat opgegeven, maar eindelijk krijgt onze dochter de erkenning die ze verdient", glundert mama Michelle Hills (46). Samen met haar man Jochen (51) zat ze zondag op de eerste rij, toen haar Nicky over de meet reed. "Ook haar oma, nonkel, zus Emily en haar vriend en een bevriend koppel trokken mee naar Apeldoorn. We maakten er een vierdaagse van", vertellen de trotse ouders. "Raar maar waar hadden we al de ganse dag een goed gevoel. Onze dochter kwam erg zelfzeker over en dat is steeds een goed teken." Het hele gezin Degrendele leefde mee met Nicky. "Zelfs haar broer Björn stak haar een hart onder de riem. Hij werkt bij de marine en ontrolde vanop een schip in de Middellandse Zee een spandoek voor z'n zus. Vanzelfsprekend heeft de carrière van Nicky een impact op ons gezin. Als dichtste familieleden maak je alles van dichtbij mee. Nicky moet bijvoorbeeld erg op haar voeding letten. Ze eet lactose- en glutenvrij en wij eten meestal mee met haar."





Bijzonder trots

Al bij al valt voor Michelle en Jochen alles nog makkelijk te combineren. "Wij werken als thuisverpleegster en havenarbeider en proberen de laatste jaren onze vakanties zo te plannen dat ze samenvallen met wedstrijden als een EK of WK. Zo kunnen we reizen en toch onze dochter aan het werk zien."





Nicky kreeg de microbe voor het baanwielrennen te pakken via haar vader, die een echte liefhebber was. "Ze ging één maal met hem op de piste rijden en was meteen verkocht", zegt haar mama. "Langzamerhand ging ze wedstrijden rijden in het buitenland en 4 à 5 maanden later was ze al Belgisch kampioen. Of ik ooit schrik had? Neen, ik heb geleerd om Nicky los te laten. Ze heeft zelf nooit schrik en is voorlopig gespaard gebleven van valpartijen." Gisterenavond werd Nicky op het gemeentehuis van Jabbeke in de bloemetjes gezet tijdens een plechtige huldiging. Vanavond staat nog een feestje voor familie en vrienden gepland in het Oud Gemeentehuis. "Ze verdient het, want ze heeft hier jaren voor gewerkt", zeggen haar ouders. "We zijn bijzonder trots op onze dochter en zeker ook op onze twee andere kinderen!"