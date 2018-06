"Hoogbegaafd of niet: elk kind profiteert" 50 SCHOLIEREN ERBIJ IN DE KLIMTOREN DANKZIJ SUCCES LEERGROEPEN SIEBE DE VOOGT

05 juni 2018

02u55 0 Jabbeke Vrije Basisschool De Klimtoren in Jabbeke heeft in twee jaar 50 nieuwe leerlingen aangetrokken. De hoofdreden: het unieke onderwijssysteem, dat de kinderen onderverdeelt volgens de zorg die ze nodig hebben. "Dit is niet alleen beter voor hoogbegaafde leerlingen. Elk kind profiteert mee", zegt directeur Rebekka Buyse.

Al zes jaar lang volgen de leerkrachten van De Klimtoren in Jabbeke een opleiding bij Exentra. Dat expertisecentrum brengt intussen aan 120 scholen in Vlaanderen kennis bij over hoogbegaafdheid bij kinderen. "Zorg voor leerlingen wordt vaak alleen bekeken vanuit het standpunt van een kind dat niet goed leert, autisme heeft of met ADHD kampt", vertelt professor Tessa Kieboom. "Ook hoogbegaafde kinderen kampen vaak met zorgen die hun leren of welzijn belemmeren. Ze zijn vaak afgeleid, zonderen zich af of zetten net de boel op stelten." Vorig jaar ontwikkelde De Klimtoren zijn eigen onderwijssysteem. De 430 leerlingen volgen op basis van hun zorgen les in leergroepen. "Zo zitten de sterke kinderen van het vroegere eerste en tweede leerjaar die zorg nodig hebben samen in één leergroep", zegt directeur Rebekka Buyse.





Geen onderscheid

"De reguliere leerlingen van het eerste en tweede vormen samen een tweede leergroep. Daarnaast behielden we ook het vroegere eerste en tweede leerjaar voor de andere kinderen. De vier leergroepen volgen les in aparte klaslokalen volgens hun eigen tempo en mogelijkheden. Tweemaal per week werken de groepen wel nog anderhalf uur samen tijdens de muzieklessen." De nieuwe aanpak veroorzaakte aanvankelijk wat onrust bij de ouders. Velen waren bang dat er een onderscheid zou ontstaan tussen sterke en zwakkere leerlingen. "Maar dat bleek helemaal niet het geval. Bovendien zitten in elke groep sterke en zwakke leerlingen. Ons systeem maakt élk kind sterker."





Extra klas nodig

De expertise van De Klimtoren zorgde ervoor dat de voorbije twee jaar liefst 50 nieuwe leerlingen werden aangetrokken. "Dat is veel, maar we moeten gelukkig nog geen stop invoeren", verzekert Buyse. "We willen het leerlingenaantal van de klassen wel op 20 à 25 houden. Volgend schooljaar komt er daardoor al een klas bij." Het onderwijssysteem van De Klimtoren raakt stilaan ook bekend in Vlaanderen. "Verscheidene scholen kwamen al kijken hoe we het hier aanpakken. Ik mocht recent zelfs op een congres van Limburgse directies spreken. Ons systeem blijkt een succes. Maar zonder een sterk en gemotiveerd zorg- en lerarenkorps was dit niet realiseerbaar", aldus Buyse.