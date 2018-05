"Het gemis voelen we nog dagelijks" ZUSSEN VAN PRAET VERLOREN JAAR GELEDEN OUDERS BIJ MOTORONGEVAL HANS VERBEKE

02u23 0 Jabbeke Voor de zussen Carmen en Isabelle Van Praet is 1 mei sinds vorig jaar geen feestdag meer. Een motorongeval eiste toen in Elverdinge het leven van hun ouders Werner Van Praet (56) en Jacqueline Vanhessche (61) uit Jabbeke. "We missen hen in duizend en één kleine dingen", zegt Carmen.

Het was niet de eerste keer dat Werner Van Praet en z'n echtgenote vorig jaar langs de beruchte bocht passeerden. Toch liep het die namiddag tijdens het Doeverentreffen gruwelijk fout. Werner verkeek zich op de bocht, reed rechtdoor en belandde in een diepe gracht. Hij en zijn vrouw Jacqueline stierven ter plaatse. Verschillende andere deelnemers aan het treffen waren getuige van het drama. Voor de twee dochters van het echtpaar stond plots het leven stil. Door hun tranen heen riepen ze andere motorrijders op om massaal de afscheidsplechtigheid bij te wonen. Honderden motards begeleidden het koppel naar hun laatste rustplaats.





"Dat heeft ons veel deugd gedaan", zegt Carmen, die in Eernegem woont. "Het waren hectische dagen. Tijd om te rouwen was er niet. Na de begrafenis op 10 mei was er plots de leegte. We zijn in ons verdriet nog altijd dankbaar dat mama en papa ons samen mochten verlaten, tijdens de beleving van hun passie. Van zodra het weer een beetje meezat, trokken ze er op uit. Alleen, met vrienden of met de motorclub MTC Vrijbos uit Houthulst. Ze waren van plan om nog vele jaren te rijden. Het noodlot heeft er echter anders over beslist. Plots stonden we voor die gruwelijke realiteit. Mama en papa kwamen veel over de vloer bij ons, en omgekeerd. Ze stonden klaar om te helpen en de kleinkinderen waren hun oogappels. Ineens viel dat allemaal weg, maar we moesten vooruit. Geen maand later hoorden we opnieuw vrolijk te zijn, voor het vormsel van onze zoon. Dat was niet evident."





Herinneringen

De feestdagen zouden moeilijk worden. "Maar eigenlijk viel dat nog best mee", zegt Carmen. "Ik heb het veel moeilijker, nu het seizoen van de motorrijders weer is begonnen. Je ziet ze rijden en je weet: mama en papa hadden ook weer op hun Ducati moeten zitten." Carmen wil graag dat mensen in deze dagen even terugdenken aan haar ouders. "Het zou ons deugd doen te weten dat ze niet vergeten zijn."





Ook bij MTC Vrijbos in Houthulst koesteren ze de herinnering aan Werner en Jacqueline. "In ons jongste ledenblad hebben we een herinneringstekst geplaatst over het ongeval in Elverdinge", zegt secretaris Tony Masschelein. "Vorig jaar zijn we daar ook bloemen gaan neerleggen. In november, tijdens ons clubfeest, hebben we hen herdacht met een minuut stilte. Net als de twee andere leden van onze club die we in het verleden verloren bij een ongeval. Ze blijven in onze harten."