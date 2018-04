"Gekrijs ging door merg en been" 1.200 VARKENS STERVEN IN UITSLAANDE STALBRAND MATHIAS MARIËN EN BART BOTERMAN

20 april 2018

03u01 0 Jabbeke Zo'n 1.200 varkens zijn gisteravond in een zware brand gebleven in een stal langs de Barletegemweg. De rookpluim was kilometersver te zien. De brandweer had de hele nacht nodig om het vuur te bestrijden. "Het geluid van krijsende varkens ging door merg en been", vertelt een buurtbewoner.

Het vuur ontstond rond 20.30 uur door een kortsluiting in het ventilatiesysteem in een van de stallen. De landbouwer kreeg melding van een stroompanne in zijn stal en ging meteen kijken. Toen hij aankwam, zag hij al een grote rookpluim en uitslaande vlammen. "De landbouwer heeft wellicht nog een honderdtal varkens in veiligheid kunnen brengen. Toch lieten 1.000 biggen en 200 zeugen het leven. Er zijn gelukkig geen menselijke gewonden gevallen", zegt Daniël Vanhessche, burgemeester van Jabbeke, die ook de hele avond ter plaatse was.





"De schade is natuurlijk wel enorm. Pas morgen zal duidelijk worden hoe groot de ravage echt is. Kwaad opzet zou uitgesloten zijn", besluit de burgemeester. De boer zelf kon niet anders dan lijdzaam toezien hoe zijn levenswerk in vlammen opging.





Rook niet giftig

Verschillende buurtbewoners zagen de vlammen zich razendsnel verspreiden. "Het was een gigantische rookwolk. Vrijwel meteen hoorden we het verschrikkelijk geluid van krijsende varkens. Het ging door merg en been", vertelt een buurman. Zes korpsen van Brandweerzone 1, met name de korpsen van Torhout, Brugge, Oostende, Gistel, Oostkamp en Ruddervoorde, kwamen ter plaatse met verschillende autopompen en tank- en ladderwagens. Dat zorgde in de straat meteen voor heel wat kijklustigen. De politie sloot de Barletegemweg volledig af voor het verkeer en hield pottenkijkers op veilige afstand om de hulpdiensten hun werk te laten doen. Gevaar voor de buurt was er evenwel niet. Uit de vaststellingen ter plaatse bleek de rook niet giftig. Ondertussen hadden de brandweermannen de handen vol om alles onder controle te krijgen. Ze moesten nog urenlang ter plaatse blijven om na te blussen. Ze slaagden erin om de omliggende gebouwen en stallen te vrijwaren.





Volgens de lokale politie stonden er bij het uitbreken van de brand minstens 300 ramptoeristen te kijken. De rookpluim was zelfs tot in Brugge te zien. Na de aankomst van de brandweermannen, die de vlammen meteen te lijf gingen, verminderde de rook echter zienderogen. Het parket besloot geen branddeskundige aan te stellen omdat de oorzaak duidelijk is.