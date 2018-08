"Gasten en paarden zijn even welkom" B&B EXTRA VERTE LEGT DIERENLIEFHEBBERS IN DE WATTEN SIEBE DE VOOGT

17 augustus 2018

02u41 0 Jabbeke In B&B Extra Verte in Jabbeke zijn niet alleen gasten, maar ook hun paarden welkom. Uitbaatster Julie Mourisse (48) biedt zelf aan om op de dieren te passen terwijl bezoekers op daguitstap gaan. "Ook ik laat onze dieren niet graag achter als ik op reis ga", vertelt ze.

De Brugse Julie Mourisse (48) ging zeven jaar geleden met haar gezin in een boerderij langs de Weststraat in Jabbeke woonden. Ook hun vier paarden gingen mee en vonden in de aanpalende weide een prachtig onderkomen. Julie werkte toen als bedrijfsjuriste bij Daikin, maar ze gooide het roer om.





"Ik wilde mensen ontvangen en in de watten leggen", vertelt ze. "Als paardenliefhebbers weten wij maar al te goed hoe moeilijk het is om je dieren achter te laten om op reis te gaan. We gingen daarom in het verleden zelf al naar enkele B&B's in Limburg die gasten toelaten hun paarden mee te nemen. In de streek rond Jabbeke bestond een dergelijk concept nog niet, dus besloot ik de sprong te wagen." Julie gaf haar job als bedrijfsjuriste op en bouwde het voorbije anderhalf jaar enkele stallingen bij haar boerderij om tot gastenverblijven. Eind vorig jaar opende B&B Extra Verte de deuren. "Mijn nieuwe leven bevalt me enorm", glimlacht Julie. "Gasten en hun paarden zijn hier even welkom. We hebben een wei waar de dieren in kunnen staan en achteraan zelfs een piste. Als onze gasten een dagje plannen, zorgen wij voor de paarden. 's Avonds kunnen ze een tochtje plannen naar de kust, al dan niet onder onze begeleiding. Wij rijden geregeld per paard mee met de gasten."





Kruidentuin

De naam van de B&B zegt het al, maar in Extra Verte staat de natuur centraal.





"Ik volgde een opleiding als herboriste en wil dat dan ook verwerken in mijn zaak. Ik heb onlangs een grote tuin aangeplant met kruiden en eetbare planten. Die gebruik ik zoveel mogelijk in het ontbijt. Eenmaal de tuin volgroeid is, zal ik 4 à 5 keer per jaar workshops organiseren rond het gebruik van kruiden. Niet alleen voor de gasten, maar ook voor mensen die hier niet logeren. Geregeld komen er ook pluknamiddagen." B&B Extra Verte beschikt naast de kruidentuin ook over een wellnesshoek met zonneterras, biovijver, sauna en hottub. Voor een kamer mét ontbijt voor twee personen betaal je tijdens het hoogseizoen van mei tot september 189 euro.





Tijdens het laagseizoen tel je 169 euro neer. "In de prijs zit ook het gebruik van al onze faciliteiten inbegrepen", verduidelijkt Julie.