‘De Baard’ eindelijk uitgeleverd aan ons land: mensensmokkelaar kreeg vorige maand nog 10 jaar cel voor honderden transporten Siebe De Voogt

26 januari 2019

10u36 0 Jabbeke De Albanees Alket Dauti (31) is een halfjaar na z’n arrestatie in Londen eindelijk uitgeleverd aan ons land. Dauti, die door z’n weelderige baardgroei de bijnaam “de Baard” kreeg, kreeg een maand geleden nog 10 jaar cel voor het organiseren van honderden mensensmokkeltransporten.

De Dauti-clan keek niet op een mensensmokkeltransport meer of minder. Honderden organiseerden ze er de voorbije vijf jaar vanaf snelwegparking in gans West-Vlaanderen. De bende maakte gebruik van gegarandeerde transporten, waarbij de truckers op de hoogte waren van de aanwezigheid van transmigranten in hun opleggers. Voor een plekje in cabine van de truck, betaalden de slachtoffers 13.000 pond. Een stekje in de laadruimte kostte 8.000 pond. De praktijken van de Dauti-clan werden door het Brugse gerecht dan ook omschreven als “luxesmokkel”. In totaal werden minstens 90 transmigranten, waaronder zelfs baby’s, door de bende naar Groot-Brittannië gesmokkeld, maar wellicht ging het in werkelijkheid om een veelvoud van dat getal.

In de nacht van 18 op 19 februari vorig jaar kwam het gerecht de Dauti-clan op het spoor na een observatie langs de E40 in Jabbeke. Toen twee wagens mensen naar de parking brachten, besloten ze hen te volgen. In Pervijze werden uiteindelijk 13 transmigranten op een vrachtwagen gestopt. Vier vermeende mensensmokkelaars werden in de boeien geslagen. In juni vorig jaar werd in Londen uiteindelijk Alket Dauti (31) opgepakt. Hij stuurde samen met z’n twee luitenanten Kujdesi D. (33) en Sabah Z. (34) z’n mensen op het terrein aan. De twee mannen kregen vorige maand 8 jaar cel voor de smokkel. Dauti kreeg op zijn beurt 10 jaar cel. De veroordeling was er een bij verstek, want “de Baard” verzette zich in Groot-Brittannië tegen z’n uitlevering aan ons land. Nadat hij veroordeeld werd door de Brugse strafrechter, kon de uitlevering vrijdag dan toch plaatsvinden. Alket Dauti zit momenteel in de Brugse gevangenis en zal wellicht verzet aantekenen tegen de 10 jaar cel die hij kreeg. Op die manier zal het proces tegen de man moeten worden overgedaan.