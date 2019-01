“CSI in Vlaanderen”: commissaris forensisch labo houdt voordracht in Vrijetijdscentrum Siebe De Voogt

15 januari 2019

14u42 1 Jabbeke CSI-fans en andere mensen die geïnteresseerd zijn in politiespeurwerk moeten op vrijdag 15 februari in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke zijn.

Stefaan Harteel, commissaris van het forensisch labo van de Federale Gerechtelijke Politie, komt die avond een voordracht geven over het reilen en zeilen van het labo. Hij legt uit hoe zij te werk gaan na een misdrijf: van sporenonderzoek tot de complete analyse van de misdaad. De voordracht “CSI in Vlaanderen” gaat om 19.30 uur van start en is een organisatie van BIN Jabbeke, de lokale politie Kouter en de gemeente Jabbeke. Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro en zijn te verkrijgen bij Aveve Varsenare, Verzekeringen Verschaeve in Jabbeke of via het mailadres binjabbeke@gmail.com. Aan de deur betaalt u 6 euro.