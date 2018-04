"90 antieke fietsen, maar nu zit het vol" MUSEUM DE VELODROOM VIERT 20 JAAR OP ERFGOEDDAG SIEBE DE VOOGT

21 april 2018

03u00 0 Jabbeke Fietsmuseum De Velodroom in Snellegem viert zondag op Erfgoeddag zijn 20-jarig bestaan. De privécollectie van Noël Schollier (66) en echtgenote Nicole Jonckheere (63) bevat intussen 90 antieke fietsen. "Het plaatje is intussen zo goed als rond", zegt het koppel.

Een oude herenfiets die bij het grof huisvuil stond om de hoek. Meer was er voor Snellegemnaar Noël Schollier niet nodig om 32 jaar geleden de verzamelmicrobe te pakken te krijgen. "Ik zag de 'velo' buiten aan een woning staan, toen ik op weg was naar m'n werk", vertelt de man. "Ik vond het spijtig dat zo'n mooi model weggegooid zou worden en ben gaan vragen of ik hem mee naar huis mocht nemen. Het zou de eerste fiets worden die ik helemaal gerestaureerd heb." Ook de echtgenote van Noël sprong meteen mee op de kar. Zij geeft vandaag op afspraak de rondleidingen in hun privémuseum achter hun woning langs de Woudweg naar Zedelgem. "Onze verzameling barstte al snel uit z'n voegen", zegt Nicole Jonckheere (63). "Via de contacten die we toen langzaam opbouwden in binnen- en buitenland stond onze zolder tegen 1998 al snel volgestouwd met 30 fietsen. We hebben dan maar besloten om achter ons huis een bijgebouw te zetten."





Pronkstuk

In het pittoreske museum van Noël en Nicole staan intussen 90 antieke fietsen, voornamelijk uit België, Groot-Brittannië en Duitsland, maar ook uit de Verenigde Staten. Het echtpaar richtte ook een woonkamer in uit het jaar 1900 en stelt een ganse collectie merkplaten, lantaarns en reclameborden tentoon. "Onze oudste fiets is een loopfiets uit het jaar 1820", glundert Noël. "Het pronkstuk van ons museum is echter een tandem-driewieler die gebouwd werd in 1885. We konden hem een jaar of twee geleden kopen van een verzamelaar. Net als alle andere fietsen heb ik deze helemaal gerestaureerd. Dat vraagt vaak een jaar tijd. Dergelijke oude fietsen bevatten immers onderdelen die niet meer te verkrijgen zijn. Ik moet de stukken dan ook vaak zelf nabouwen." Noël en Nicole offerden meer dan 30 jaar lang al hun vrije tijd op aan hun museum en zijn sinds een jaar met pensioen. Dat betekent evenwel niet dat ze nóg eens aan uitbreiden beginnen denken. "Onze collectie is intussen zo goed als rond. We hebben immers helemaal geen plaats meer, er kan geen fiets meer bij. In de voorbije 32 jaar hebben we in totaal zo'n driehonderd fietsen gehad, dat is toch heel wat. Nu komt er per jaar sporadisch soms nog één fiets bij. Het is echt stilaan mooi geweest. Al betekent dat uiteraard niet dat ons museum sluit. Zo lang het gaat, blijven we de mensen ontvangen."





De Velodroom is zondag te bezoeken tussen 10 en 18 uur.