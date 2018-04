"1.200 kadavers ruimen, dat is hard" NA ZWARE BRAND: VARKENSBOER KIJKT OP TEGEN MOEILIJKE TAAK SIEBE DE VOOGT

21 april 2018

02u59 0 Jabbeke In één klap 1.200 varkens verliezen, dat doet pijn, véél pijn. Landbouwer Jeroen Roose (44) is er kapot van. "We hebben ze met hart en ziel verzorgd." Nu wacht hem nog de harde taak om alle kadavers te ruimen. "Gelukkig hebben de dieren niet afgezien."

Varkenskweker Jeroen Roose (44) uit Zerkegem moest donderdagavond met lede ogen toekijken hoe een van zijn stallen volledig uitbrandde. Zo'n 200 zeugen en 1.000 biggen bleven in de brand. "Ze dienden voor de slacht, maar toch hebben we met hart en ziel voor hen gezorgd", vertelt Jeroen teneergeslagen. Hij runt het bedrijf al sinds 1991 samen met zijn familie. "Hoewel we onze kost moeten verdienen met varkens, behandelen we de dieren altijd met veel respect. Het is dan ook een troost dat ze niet hebben afgezien. Ze moeten door de rook bijna meteen het bewustzijn hebben verloren." Ondanks de grote tegenslag blijft Jeroen positief. "De brandweer heeft hier immers een grote catastrofe voorkomen. Het vuur dreigde over te slaan naar een aanpalende stal, waar veel zeugen zaten. Mijn broer, schoonzus en enkele medewerkers hebben nog een groot aantal dieren geëvacueerd. Het toont aan hoeveel we voor ze over hebben."





De varkenskweker was zelf niet thuis toen de brand uitbrak. Hij kreeg een melding op z'n gsm omdat de stroom was uitgevallen. "Ik zat in De Haan en ben meteen huiswaarts gereden. Onderweg zag ik de enorme rookpluim. Ik wist dus meteen hoe laat het was." De getroffen stal van 880 vierkante meter zal wellicht moeten afgebroken worden. "Maar eerst moeten we de kadavers ruimen. Dat is een werkje dat we grotendeels zelf zullen uitvoeren. De dode varkens worden naar verwerkingsbedrijf Rendac gevoerd. Op dit moment kunnen we wel nog niet met het ruimen beginnen omdat er binnen nog instortingsgevaar is."





Goed verzekerd

De werking van het familiebedrijf komt door de brand niet in het gedrang. Jeroen moet wel zo snel mogelijk op zoek naar een stal op een andere locatie. "De plaats waar de brand uitbrak diende immers om zeugen te laten werpen. Tegen volgende week moeten we een nieuwe stal hebben, maar dat komt wel in orde. De rest van het bedrijf kan blijven draaien. We hadden in totaal 5.600 mestvarkens en 500 zeugen met biggen en hebben in Aartrijke nog een ander bedrijf. Ook financieel gezien zal de schade wel meevallen. Zowel de dieren als de stal waren erg goed verzekerd."





Hoe de brand precies is ontstaan, zal wellicht nooit duidelijk worden. Het vuur brak uit achteraan het gebouw, maar een concrete oorzaak is er niet.