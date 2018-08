Zwemgedeelte triatlon vindt plaats in De Gavers 04 augustus 2018

02u31 0

Door de blauwalgen die deze week opdoken in het kanaal leek de traditionele wedstrijd van het BK triatlon op 15 augustus in Izegem een duatlon te worden in plaats van een triatlon, maar de Izegemse Triatlonclub bleef niet bij de pakken zitten en vond al een oplossing: het zwemgedeelte zal doorgaan in recreatiedomein De Gavers in Harelbeke. Het BK kan dus plaatsvinden, maar dan op twee locaties. (KTO)