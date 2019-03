Zusters vertellen over hun kloosterleven VDI

25 maart 2019

14u03

Bron: VDI 0

De Pastorale Eenheid Sint-Crispijn organiseert op dinsdag 26 maart de vertelavond ‘Zusters op de bres’. Kloosterzusters Rose Buyls en Maria ‘Adelheid’ Devisscher komen om 19.30 uur in zaal Nele in de Kerkstraat 11 vertellen over hun kloosterleven. Recent lieten ze anekdotes uit dat kloosterleven optekenen in het boek ‘Zusters’. Er zullen ook enkele panelen uit de gelijknamige tentoonstelling te bezichtigen zijn.