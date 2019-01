Zuid-West-Vlaamse afdeling VVPV blaast twintig kaarsjes uit VDI

21 januari 2019

14u19

Bron: VDI 0 Izegem De Zuid-West-Vlaamse tak van de Vlaamse Vasteplantenvereniging (VVPV) huldigde onlangs enkele bestuursleden op zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het twintigjarig bestaan van de afdeling was de rode draad doorheen de avond.

Marnix Oosterlinck, Rita Vanneste, Liliane Decruy, Ria Ampe, Rik Withoek, Martine Omeye en Willy Feys werden gehuldigd voor hun jarenlange inzet. “We zorgen er voor dat leden elke maand naar cultuurhuis DE Leest komen voor een voordracht over vaste planten, struiken, bomen, rozen, tuinen of snoeien”, vertelt voorzitter Marnix. “We laten ze ook deelnemen aan tuinreizen of een bloemschikavond. In de afgelopen twintig jaar organiseerden we ruim 400 activiteiten, met plantenbeurs Tuin & Sfeer Izegem als blikvanger. Het feit dat de meeste leden vele jaren trouw lid blijven van de vereniging is het beste bewijs van de kwaliteit van de activiteiten en zeker ook van het 3-maandelijkse tijdschrift.”

Blikvangers in het jaarprogramma voor 2019 zijn de VVPV-plantendag op zaterdagnamiddag 9 februari in De Leest, met twee bijzondere sprekers: om 14u groenjournalist Marc Verachtert met een voordracht over ‘Tuinen, mee met hun tijd’. Om 16u45 vervolgt de Nederlandse tuinontwerper Ron Den Dikken uit Rotterdam, met een voordracht over ‘Tuinierend ouder worden’. De inkom is gratis.

In het voorjaar volgen nog een tuinuitstap naar enkele tuinen in de regio Aalter en een busreis naar tuinen rond Breda. Ook de 20° editie van de plantenbeurs Tuin & Sfeer ‘Izegem’ op zondag 19 mei staat in het teken van het jubileumjaar, met als toepasselijk thema ‘Feest in de tuin’.

Meer info op www.vvpv.be of zuidwestvlaanderen@vvpv.be.