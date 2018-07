Zoontje (5) verwittigt papa: "Tuinhuis in brand!" 16 juli 2018

02u27 0 Izegem Langs de Ardooisestraat is zaterdagnamiddag tijdens de kleine finale van het WK in Rusland het groot tuinhuis achter de rijwoning van David Vandeborne (41) en Kathy Carlier (37) uitgebrand. Het vuur werd opgemerkt door zoontje Michael (5), die in de tuin aan het spelen was.

"Hij zag rook en plots een steekvlam", doet mama Kathy Carlier het verhaal. "Daarop liep hij vlug naar zijn papa. Toen David buiten kwam, stond het hele tuinhuis al in lichterlaaie. Het is allemaal bijzonder snel gegaan. Gelukkig was alleen de voorkant van het tuinhuis in hout opgetrokken. De zijwanden en achtermuur in beton hebben de uitbreiding van de brand toch voor een heel groot stuk tegengehouden. En gelukkig maar." Het grote tuinhuis en de complete inhoud ervan gingen wel helemaal verloren. Bij de buren aan de ene kant zorgde de brand voor een gedeeltelijk zwartgeblakerde graspartij, bij de andere buren zorgden de vlammen voor een gesmolten dakgoot. Er vielen geen slachtoffers bij het incident. De brand ontstond vermoedelijk door zelfontbranding vanwege de drukkende hitte. (VHS)