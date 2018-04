Zombiecats houden 'Skoen e Bustls' Cruise 06 april 2018

De Zombiecats Bicycle Club, een groep enthousiaste fietsfanaten die hun fietsen op originele wijze 'gepimpt' hebben, organiseren nu zondag een rondrit die start aan brouwerij d'Oude Maalderij in de Ardooisestraat 130 in Emelgem. De toepasselijke naam: de Skoen e Bustls Cruise. "Iedereen met een custom-fiets mag meerijden, met gewone stadsfietsen niet", vertelt Mike Verlinde. "We rijden om en bij de veertig kilometer in en rond Izegem met nu en dan een stop in een lokale kroeg. Iedere deelnemer krijgt ook een Izegems Pekkersbiertje van brouwer Jef Pirens en nog een klein aandenken." Verzamelen gebeurt om 10 uur en het vertrek is voorzien om 11 uur. De terugkomst is tussen 17 en 18 uur.





(VDI)