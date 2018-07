Zo is Vlaamse feestdag ook een beetje circus 12 juli 2018

02u34 0

Onze regio heeft her en der de Vlaamse feestdag gevierd. In veel gemeenten gebeurde dat met optredens, zoals van Peter Koelewijn in Tielt. Zowel daar als in Izegem konden kinderen zich al in de namiddag uitleven met aangepaste animatie.





"Op de Grote Markt stonden een draaimolen, een schminkstand en veel springkastelen", vertelt de Izegemse 11 juli Comité-voorzitter Nick Verschoot. "Ze konden er ook een ritje op gekke fietsen maken en circustechnieken oefenen. 's Avonds was er dan het zangspektakel Vlaanderen Zingt."





De bierdegustatie van vorige week was ook een succes. "Ze was in een mum van tijd uitverkocht en de kans bestaat dat er een vervolg komt", aldus Nick Verschoot. "De zangavond met Karel Declercq lokte door de WK-match België-Brazilië minder volk, maar dat viel te verwachten. De vinkenzetting was met honderd deelnemers dan weer een voltreffer." (VDI)