Zilver voor Bacchus Vlaams Oud Bruin 28 november 2018

02u24 0

Brouwerij Van Honsebrouck is in de prijzen gevallen op de Brussels Beer Challenge, een jaarlijkse internationale bierwedstrijd waarin gestreden wordt om de titel van het beste bier. De Bacchus Vlaams Oud Bruin werd beloond met de zilveren medaille in de categorie Red Ale. In totaal werden tijdens de wedstrijd 1.600 bieren uit alle hoeken van de wereld beoordeeld. (CDR)