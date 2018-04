Ziekenhuis bewaakt privacy 03 april 2018

Het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem neemt maatregelen om alle gevoelige informatie over patiënten beter af te schermen, met een nieuw computerprogramma. Nuttig, ook omdat de privacywetgeving vanaf mei strenger wordt in ons land. Persoonlijke gegevens moeten beter bewaakt worden. Het Lourdesziekenhuis krijgt er nu als eerste ziekenhuis in West-Vlaanderen een internationaal ISO-certificaat voor. Een team van internationale auditoren onderzocht recent hoe het ziekenhuis met de privacy omspringt. Het Lourdesziekenhuis maakt deel uit van een ziekenhuisnetwerk, met onder meer ook Sint-Jozef in Izegem en AZ Groeninge in Kortrijk. Ook in die ziekenhuizen gaan ze het systeem van informatiebeveiliging toepassen in de werking. (LPS)