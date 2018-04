Zeven maanden cel voor bezit heroïne 26 april 2018

Een 37-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een celstraf van zeven maanden een geldboete van 4.000 euro voor het bezit van heroïne. De naam van Davy D. dook op tijdens een gerechtelijk onderzoek als afnemer van heroïne. De man betwistte de feiten niet en bekende ook dat hij tot op vandaag ook nog altijd cannabis rookt. "Voor de pijn in zijn rug", pleitte zijn advocaat. "Hij kampt met een erg pijnlijke hernia, en cannabis is het enige dat helpt." De rechter toonde geen begrip omdat Davy D. niet bereid was om een behandeling te volgen voor zijn drugproblematiek. Davy D. wil geen therapie volgen omdat hij volgens zichzelf helemaal niet drugsverslaafd is, de rechter oordeelde daar anders over. (AHK)