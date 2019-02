Zestiger rijdt 14-jarige jongen aan na ‘belletje trek’: “Moegetergd door aanhoudende pesterijen” LSI

13 februari 2019

15u25

Bron: LSI 2 Izegem Moegetergd door aanhoudende pesterijen van enkele tieners heeft een 63-jarige man uit Izegem op 4 oktober 2018 een 14-jarige jongen op de fiets opzettelijk omvergereden. Johnny S. stond woensdag voor de correctionele rechter in Kortrijk en riskeert zeven maanden celstraf en een boete.

Vijf jongeren zakten na schooltijd van het VTI in Izegem af naar de Visschersdreef. Een van hen deed er ‘belletje trek’ aan de woning van Johnny S. en dat was blijkbaar niet voor het eerst. Toen S. in het deurgat verscheen, slingerden de jongeren nog enkele scheldwoorden naar zijn hoofd. Het lachen verging hen die dag toen S. plots met een vleesmes tevoorschijn kwam. Ze sprongen op hun fiets en stoven weg. S. liet het daar echter niet bij. Hij stapte in zijn wagen en achtervolgde de tieners. Op de Nederweg, aan de parking van warenhuis Colruyt, reed hij een van de jongeren opzettelijk aan, waardoor die ten val kwam. Volgens de jongen was het de eerste keer dat hij zijn vrienden had vergezeld en wist hij niets af van eerdere pesterijen.

De advocaat van S. vond dat de jongeren zijn reactie hadden uitgelokt en vroeg dan ook een milde straf of zelfs opschorting. Hij betaalde al de helft van de gevraagde schadevergoeding. “Hij was een makkelijk slachtoffer en was de pesterijen beu. Maar zijn reactie was niet gepast”, gaf zijn advocate toe. Het incident had voor S. nog een ander kwalijk gevolg: de politie heeft namelijk zijn Mercedes in beslag genomen.