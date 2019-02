Zedendelinquent geeft zich uit voor therapeut en lokt vrouwen met gratis massages VHS

21 februari 2019

17u39 0 Izegem Hij heeft al zeven veroordelingen voor zedenfeiten opgelopen, maar Chris C. (47) kan het niet laten. Dit keer gaf de Izegemnaar zich onder een valse naam uit voor professioneel masseur om vrouwen te kunnen betasten. “Om iets bij te verdienen, want met mijn invaliditeitsuitkering kom ik niet rond”, zegt de man. C. riskeert twee jaar cel.

‘Gratis professionele massage door Luc De Vos.’ Zo prees Chris C. zichzelf vorig jaar aan op Facebook. Met resultaat, want een aantal vrouwen besloot van zijn diensten gebruik te maken. Maar al snel merkten ze dat De Vos - eigenlijk de veroordeelde zedendelinquent Chris C. - meer amateur dan professioneel therapeut was. Hij ontving zijn klanten in zijn privéwoning en de behandeling vond plaats op het tweepersoonsbed in zijn slaapkamer. Hij masseerde zowel de voor- als achterkant van het lichaam, inclusief de borsten. Eén slachtoffer diende achteraf klacht in bij de politie. Op het moment zelf had de vrouw niet durven protesteren, uit vrees voor nog ergere zaken.

“Had niks kwaads in de zin”

C. vindt niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. “Ik heb niemand verplicht tot een behandeling. Die vrouwen zijn spontaan naar mij gekomen. Bovendien moesten ze alleen hun beha uitdoen, niet hun slip. Het was wel fout om mijn diensten aan te prijzen onder een valse naam, maar dat was om de link met mijn gerechtelijk verleden te vermijden. Ik had ook niets kwaads in de zin. Eigenlijk deed ik dit alleen maar om iets bij te verdienen. Met mijn invaliditeitsuitkering alleen red ik het niet. De behandelingen waren niet gratis, ik rekende veertig euro aan. Dat is maar de helft van wat in een massagesalon gevraagd wordt.”

Niet onder de indruk van eerdere veroordelingen

Naar eigen zeggen laat Chris C. zich ondertussen behandelen. “De dokter zal een stevige kluif aan u hebben”, sprak de rechter hem toe. “U hebt al zeven veroordelingen voor zedenfeiten op uw kerfstok, maar dat doet u blijkbaar weinig. Het jongste vonnis viel kort na de feiten waarvoor u nu terechtstaat. U wist dus dat er een straf zat aan te komen en toch deed u gewoon door. U bent gewoon onverbeterlijk.” Chris C. riskeert twee jaar cel. Vonnis op 6 maart.