Wouter heeft zeldzame ziekte en raakt stilaan verlamd: “Nog volop muziek maken nu het nog kan” Patiënten kinesitherapeute spelen levende jukebox voor Warmste Week Valentijn Dumoulein

06 december 2018

12u12 1 Izegem Muzikant Wouter Boudrez heeft een zeldzame ruggenmergziekte waardoor zijn spieren stilaan kracht verliezen. Hij volgt kinesitherapie in de praktijk van Ilse Vandenbroucke en zij bracht hem op het idee om met medepatiënt Bert Descamps voor de Warmste Week iets te doen ten voordele van de vzw Spierziekten Vlaanderen. Samen met Dirk Boehme vormen ze een levende jukebox in café Het Damberd in Izegem.

Wouter (40) kreeg op 31 maart te horen dat hij syringomyelie heeft, een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg wordt aangetast. “Ik sukkelde al anderhalf jaar met rugklachten en ontstekingen, maar de dokters vonden eerst geen oorzaak”, zegt hij. “Pas dit voorjaar kwamen ze met de harde diagnose: mijn spieren zullen stilaan verzwakken tot ik uiteindelijk helemaal verlamd ben. Een concrete aanleiding daarvoor was er niet. Per jaar raken amper twee nieuwe gevallen in de Benelux bekend. Een hard verdict, maar ik geef de moed niet zomaar op. Ik ben professioneel muzikant. Ik geef les en speel onder andere accordeon, piano en orgel en vindt daar heel wat vreugde in. Mijn werk kan ik nu nog naar behoren doen, al heb ik regelmatig pijn en merk ik dat ik stilaan kracht verlies. Daarom heb ik de kans om iets voor het goede doel te doen met beide handen gegrepen, want de dokters durven er geen termijn op plakken. Nu het nog kan, wil ik volop muziek maken en daar andere mensen van laten meegenieten. Daarom organiseren we op woensdag 19 december tussen 20 en 22 uur ‘Live Jukebox For Life’ in café Het Damberd in de Gentsestraat 9.”

Vijftig liedjes

Het zaadje voor de actie werd gepland door kinesitherapeute Ilse Vandenbroucke (28). “Het idee begon te broeden toen we merkten dat er meerdere muzikanten onder onze patiënten zaten”, zegt ze. “Ik legde het idee aan Wouter voor en hij kwam met het concept voor de live jukeboxsessie. Mensen kunnen uit een lijst van vijftig liedjes kiezen en per aanvraag minstens vijf euro geven. De keuze is breed, van kerstliedjes tot schlagers en van pop tot rock. Kiezen kan online op onze Facebookpagina, maar ook door een briefje in te vullen in café Het Damberd, onze praktijk op de Nederweg 133 of in dagbladhandel Kriebel in de Kachtemsestraat 139. De avond zelf kunnen mensen ook verzoekjes doen en dan spelen we de meest gevraagde plaatjes.”

Mondharmonica

Wouter speelt die avond accordeon en wordt bijgestaan door muziekleraar en goede vriend Dirk Boehme op de hobo. Verder zal medepatiënt Bert Descamps (53) enkele muzikale intermezzo’s brengen met zijn mondharmonica. “Ik ben bij haar in behandeling voor een bacteriële infectie op mijn heup, waardoor ik problemen met mijn gewrichten heb. Ze wist dat ik in twee bluesbands speel en dus mijn steentje tot deze actie zou kunnen bijdragen. Met een mondharmonica tot de liedjes bijdragen is niet makkelijk en daarom breng ik twee aparte intermezzo’s.”

Ook café Het Damberd doet een duit in het zakje. Van elke drankje gaat er op woensdag 19 december twintig eurocent naar de actie. Ilse en haar collega Severine Depoortere doen daar nog eens twintig eurocent bij per gelopen of gefietste kilometer door hun patiënten in de praktijk. Meer info op de Facebookpagina Live Jukebox For Life .