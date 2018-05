Wit konijn is stunt voor stadsfestival Isotopia 23 mei 2018

Het wit opblaaskonijn dat vorige week op verschillende plaatsen in de stad opdook is een stunt van het gratis stadsfestival Isotopia. Dat maakte de organisatie gisteren zelf bekend. Het konijn dook eerst op aan het stadhuis en de daaropvolgende dagen aan kasteel Blauwhuis, het Sint-Jozefscollege, de Sint-Tillokerk en aan Wandel op de Mandel bij de Centrumbrug. Geen politieke stunt met een wit konijn op de kieslijst, dus. Wel een verwijzing naar het witte konijn uit Alice in Wonderland dat mensen meeneemt naar feeërieke locaties. "Fijne ogen konden al zien dat het Witte Konijn telkens verscheen op een van de Isotopia-locaties", vertelt Rik Bruwier van Isotopia. "Nu zondag 27 mei trappen we Isotopia af met Heerlyckheid Izegem in het Blauwhuispark. Die dag staat er een middeleeuws dorp, is er een bakwedstrijd en zijn er fanfareconcerten." Op 30 juni is er nog een gezellige barbecueavond in de tuin van het College, op 25 augustus een muziekavond onder de Sint-Tillokerk en op 9 mei een afsluiter van de kermisweek met een vuurspektakel aan het kanaal. Meer info: www.isotopiafestival.be. (VDI)