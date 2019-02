Wissel van de wacht bij de Buurderij VDI

27 februari 2019

23u31

Bron: VDI 0 Izegem De Buurderij in Izegem wordt niet langer gerund door Christope Decaigny, maar is voortaan in handen van Saar Thaets. Christophe focust zich iets meer op zijn varkenshoeve Klein Gistelgoed.

De Buurderij is een online bestelpunt voor groenten, vlees, zuivel en fruit. Klanten kunnen in de week via de website bestellingen doorgeven en die op vrijdag ophalen in het oud gemeentehuis van Emelgem. “Ik ken Christophe van de Minaraad, maar ook doordat ik als klant reeds van de Buurderij gebruik maakte”, vertelt Saar. “Op een dag vroeg Christophe mij of ik de coördinatie van de Buurderij wou overnemen. Ik hou wel van een uitdaging en draag duurzaamheid hoog in het vaandel, dus heb ik ja gezegd.”

Met de Buurderij zelf gaat het goed. “We hebben ongeveer dertig klanten die wekelijks van de diensten van onze land- en tuinbouwers gebruik maken en de interesse neemt nog toe, dus we zijn tevreden”, aldus Saar.

Meer info op de site van de Buurderij.