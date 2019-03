Winsol wint Red Dot Design Award met terrasoverkapping Redactie

26 maart 2019

14u03 0 Izegem Ramen-, deuren- en zonneweringsbedrijf Winsol heeft een Red Dot Design Award met een van zijn terrasoverkappingen gewonnen. Het gaat om de Pergola So!, een overkapping in een smaakvol design.

De Pergola SO! heeft onder andere instelbare lamellen en discreet ingebouwde schermen die tegen elke weersomstandigheid beschermd zouden moeten zijn. Ze zijn op afstand bedienbaar met en smartphone-applicatie. Er loopt ook een led-strip omheen en met een usb- en 230 V-aansluiting zijn er ook enkele technische snufjes aan toegevoegd.

Dat ontwerp heeft een Red Dot Design Award gewonnen. Het gaat om een van 's werelds grootste designwedstrijden. Ze erkent internationaal uitzonderlijke designkwaliteit en innovatie. De producten werden door een externe jury ook op basis van functionaliteit, kwaliteit, ergonomie en duurzaamheid beoordeeld.

"Winsol is bijzonder verheugd met deze internationale erkenning", vertelt zaakvoerder Xavier Costenoble van Winsol. "Meer dan ooit zijn we er ons van bewust dat we moeten inzetten op innovatieve producten met een design dat in het oog springt." Meer info over de Red Dot Design Awards vind je op http://www.red-dot.org. Meer info over de Pergola So! via deze link.(VDI)