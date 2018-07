Winnaars tuinafvalwedstrijd ontvangen hun prijzen 10 juli 2018

02u38 0

Ook dit jaar wordt het groenafval van april tot oktober tweewekelijks aan huis opgehaald in papieren composteerbare tuinafvalzakken. Wie in april en mei zo'n zak kocht, kreeg er meteen een lot met afscheurstrookje bij en maakte kans op een van de mooie prijzen. Die gingen uiteindelijk naar Eric Allewaert, John Bruyneel, Daniel D'Hulster, André Roose en de familie D'Haeyere-Godderis. In totaal werden 1.242 lotjes ingediend. Een composteerbare afvalzak kan je kopen voor zestig cent.





(VDI)