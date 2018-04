Wijziging zone 30 aan scholen 11 april 2018

02u51 0

Aan kleuterschool De Knuffel in de Reigerstraat en de Merelstraat gold eerder alleen een zone dertig tijdens het begin en einde van de lessen, maar die variabele zone dertig wordt nu gewijzigd naar een vaste zone dertig. Ter hoogte van basisschool Sint-Pieter in de Prinsessestraat wordt de omgekeerde beweging gemaakt.





"Aan De Knuffel werd de vaste zone dertig nu behalve met borden ook met wegmarkeringen aangeduid", legt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) uit. "Aan basisschool Sint-Pieter liggen de zaken anders. Daar konden we niet anders dan een tijdje geleden een vaste zone dertig invoeren omdat de variabele borden defect waren, maar de nieuwe borden zijn intussen geleverd." De schepen geeft nog mee dat er voor Prizma Campus VTI en de Sint-Rafaëlsschool ook nieuwe variabele borden besteld werden. (SVR)